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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Массимилиано Аллегри: Роналду не забил, но был довольным в раздевалке
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кьево" (3:2) в первом туре Серии А.
"Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты разрешаешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.
Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки", — заявил Аллегри изданию Football Italia
Кроме того, итальянский специалист поделился мнением по поводу дебюта звездного новичка команды португальца Криштиану Роналду.
"Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него все было хорошо. Жаль, он не смог забить.
Все зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не были замечены полузащитниками. Я впечатлен тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень довольным в раздевалке", — отметил Аллегри.
"Газета.ру"
"Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты разрешаешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.
Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки", — заявил Аллегри изданию Football Italia
Кроме того, итальянский специалист поделился мнением по поводу дебюта звездного новичка команды португальца Криштиану Роналду.
"Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него все было хорошо. Жаль, он не смог забить.
Все зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не были замечены полузащитниками. Я впечатлен тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень довольным в раздевалке", — отметил Аллегри.
"Газета.ру"
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