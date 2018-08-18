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Массимилиано Аллегри: Роналду не забил, но был довольным в раздевалке

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кьево" (3:2) в первом туре Серии А.

"Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты разрешаешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.

Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки", — заявил Аллегри изданию Football Italia

Кроме того, итальянский специалист поделился мнением по поводу дебюта звездного новичка команды португальца Криштиану Роналду.

"Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него все было хорошо. Жаль, он не смог забить.

Все зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не были замечены полузащитниками. Я впечатлен тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень довольным в раздевалке", — отметил Аллегри.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус
Сегодня, 23:13
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