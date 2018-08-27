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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Бывший игрок "Спартака" Пареха продолжит карьеру в Мексике
Экс-"спартаковец" Николас Пареха перешел в мексиканский "Атлас", сообщает пресс-службы клуба. Детали контракта не разглашаются. Ранее "Севилья" разорвала с аргентинцем соглашение, рассчитанное до лета 2019 года.
Пареха выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год. Также он играл за "Андерлехт", "Эспаньол" и "Архентинорс Хуниорс" и "Севилью".
Пареха выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год. Также он играл за "Андерлехт", "Эспаньол" и "Архентинорс Хуниорс" и "Севилью".
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