Бывший игрок "Спартака" Пареха продолжит карьеру в Мексике

Экс-"спартаковец" Николас Пареха перешел в мексиканский "Атлас", сообщает пресс-службы клуба. Детали контракта не разглашаются. Ранее "Севилья" разорвала с аргентинцем соглашение, рассчитанное до лета 2019 года.Пареха выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год. Также он играл за "Андерлехт", "Эспаньол" и "Архентинорс Хуниорс" и "Севилью".