"Арсенал" хочет купить Хамеса Родригеса

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Donbalon.По информации издания, английский клуб готов предложить за колумбийского футболиста €50 млн, однако мадридский "Реал", которому принадлежат права на Хамеса, хочет получить большую сумму.Ранее сообщалось, что Родригес останется в "Баварии" еще на один сезон.