"Арсенал" хочет купить Хамеса Родригеса

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год (1)
Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год (1)
Вчера, 23:13
Олег Романцев: не хочу работать, хоть убей (5)
Олег Романцев: не хочу работать, хоть убей (5)
Вчера, 22:54
Георгий Джикия: Дзюба? Такой капитан меня устраивает (3)
Георгий Джикия: Дзюба? Такой капитан меня устраивает (3)
Вчера, 22:39
За сборную Дании будут играть любители и футзалисты (2)
За сборную Дании будут играть любители и футзалисты (2)
Вчера, 22:31
Олег Романцев: я против тренеров-легионеров (8)
Олег Романцев: я против тренеров-легионеров (8)
Вчера, 21:48
Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес (1)
Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес (1)
Вчера, 21:22
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Вчера, 21:01
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (4)
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (4)
Вчера, 20:56
Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков (1)
Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков (1)
Вчера, 20:03
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (2)
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (2)
Вчера, 19:50
Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео) (50)
Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео) (50)
Вчера, 19:27
Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля" (4)
Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля" (4)
Вчера, 19:00
Артем Ребров: Максименко спокойно переварил ошибки, я бы так не смог в его возрасте (2)
Артем Ребров: Максименко спокойно переварил ошибки, я бы так не смог в его возрасте (2)
Вчера, 18:40
Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо (3)
Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо (3)
Вчера, 18:05
Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком" (14)
Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком" (14)
Вчера, 17:24
У Валерия Карпина родилась дочь (4)
У Валерия Карпина родилась дочь (4)
Вчера, 17:20
Андрей Панюков о разгроме от ЦСКА: нам не фартит
Андрей Панюков о разгроме от ЦСКА: нам не фартит
Вчера, 16:45
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (8)
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (8)
Вчера, 16:26
Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку" (4)
Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку" (4)
Вчера, 16:06
Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу (10)
Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу (10)
Вчера, 15:43
В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру (1)
В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру (1)
Вчера, 15:32
Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное
Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное
Вчера, 15:11
"Монако" опубликовал фотографию с тренировки Головина (1)
"Монако" опубликовал фотографию с тренировки Головина (1)
Вчера, 13:53
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио (3)
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио (3)
Вчера, 13:19
Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
"Арсенал" хочет купить Хамеса Родригеса
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Donbalon.
По информации издания, английский клуб готов предложить за колумбийского футболиста €50 млн, однако мадридский "Реал", которому принадлежат права на Хамеса, хочет получить большую сумму.
Ранее сообщалось, что Родригес останется в "Баварии" еще на один сезон.
"Газета.ру"
По информации издания, английский клуб готов предложить за колумбийского футболиста €50 млн, однако мадридский "Реал", которому принадлежат права на Хамеса, хочет получить большую сумму.
Ранее сообщалось, что Родригес останется в "Баварии" еще на один сезон.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.