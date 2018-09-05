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"Арсенал" хочет купить Хамеса Родригеса

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Donbalon.

По информации издания, английский клуб готов предложить за колумбийского футболиста €50 млн, однако мадридский "Реал", которому принадлежат права на Хамеса, хочет получить большую сумму.

Ранее сообщалось, что Родригес останется в "Баварии" еще на один сезон.

"Газета.ру"
Теги: Хамес Родригес Бавария Реал Арсенал
Сегодня, 00:04
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