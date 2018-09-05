Тони Кроос: иногда кажется, что Сане нет дела, победим мы или проиграем

Полузащитник испанского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил, что характер Лероя Сане мешает показывать ему свой лучший футбол:- Он может быть игроком мирового класса, но ему нужны люди, которые время от времени будут говорить ему, что делать и как работать над собой. Это то, что Пеп делает в данный момент, не выбирая его. Он хочет его спровоцировать. Если это удастся, то он может стать для нас огромным богатством. Он сенсационно провел прошлый сезон в "Манчестер Сити". Иногда кажется, что ему нет дела до того, выиграем мы или проиграем. Он дает нам определенно больше возможностей для нашей игры, но ему нужно показать это на полей, - приводит Goal слова Крооса.