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Владимир Габулов покинет "Брюгге"

В ближайшее время контракт 34-летнего голкипера Владимира Габулова с "Брюгге" будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2018/19 россиянин не провел ни одного матча.

СЭ
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 21:15
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