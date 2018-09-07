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Сборная Турции сыграет против России в красной форме

В сети появилась форма сборной Турции на сегодняшний матч Лиги наций против России.

Полевые игроки выступят в красной форме, для вратарь подготовлен салатовый комплект.

Встреча на стадионе имени Шенол Гюнеша в Трабзоне начнется в 21.45 по московскому времени.

Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 16:13
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№2 Написал: Дмитрий Якушев_3 (Сегодня, 17:38) #
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Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:10) #
  • -2
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Если турки будут в красном,
значит Сборная России будет в роли разъяренных быков!? ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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