Сборная Турции сыграет против России в красной форме

В сети появилась форма сборной Турции на сегодняшний матч Лиги наций против России.Полевые игроки выступят в красной форме, для вратарь подготовлен салатовый комплект.Встреча на стадионе имени Шенол Гюнеша в Трабзоне начнется в 21.45 по московскому времени.