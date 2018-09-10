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Сборная Турции одержала победу над Швецией, проигрывая 0:2 по ходу матча

Сборная Турции одержала победу над Швецией в матче группы 2 Лиги наций B - 3:2.

Лига наций УЕФА

2 тур

Швеция – Турция 2:3

Голы: Аугустинсон, 35, Классон, 49, Чалханоглу, 51, Акбаба, 88, 90+2

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 78), Янссон, Линделёф, Аугустинсон, Экдаль (Хильемарк, 56), Дурмаз (Рохден, 71), Классон, Ларссон, Берг, Телин

Турция: Болат, Айхан, Челик, Сёюнджю, Топал (Акбаба, 62), Озьякуп, Йокушлу, Чалханоглу (Малли, 85), Ундер (Гюрлер, 77), Тосун, Байрам
Теги: Сборная Турции Сборная Швеции
Вчера, 23:47
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№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно, мягко говоря..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И это те самые турки, что нам влетели?.. Верной дорогой идём, товарищи)


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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