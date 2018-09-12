Врач сборной Румынии: Кирикеш пропустит от четырех до шести месяце

Защитник сборной Румынии и "Наполи" Влад Кирикеш из-за травмы пропустит от четырех до шести месяцев, сообщил врач румынской команды Клаудио Стаматеску.Футболист получил повреждение во время матча Лиги наций с Черногорией (0:0).У 28-летнего румына был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В понедельник Кирикеш был успешно прооперирован в одной из клиник Рима."Я говорил с Кирикешем после операции. К счастью, она прошла успешно. Но такая травма не предполагает быстрого восстановления. Обычно такая травма означает, что игрок выбыл на срок от четырех до шести месяцев. Но многое будет зависеть от того, как отреагирует его организм", - цитирует врача Football Italia.