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Хамес Родригес может вернуться в "Реал"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", может вернуться в мадридский клуб, передает Kicker.

Немецкий клуб не собирается активировать опцию выкупа хавбека за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Хамес провел 2 матча за "Баварию".
Теги: Хамес Родригес Бавария Ювентус
Вчера, 23:07
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