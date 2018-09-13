Хамес Родригес может вернуться в "Реал"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", может вернуться в мадридский клуб, передает Kicker.Немецкий клуб не собирается активировать опцию выкупа хавбека за 42 миллиона евро.В текущем сезоне Хамес провел 2 матча за "Баварию".