Нападающий "Краснодара", забив 8 голов в 8 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко вышел в лидеры гонки бомбардиров в чемпионате Чехии.В гостевом матче 8-го тура против "Яблонеца" (3:0) форвард забил свой восьмой гол в сезоне.Комличенко выступает за чешский клуб на правах аренды, игрок является воспитанником "Краснодара".