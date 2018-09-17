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Нападающий "Краснодара", забив 8 голов в 8 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко вышел в лидеры гонки бомбардиров в чемпионате Чехии.

В гостевом матче 8-го тура против "Яблонеца" (3:0) форвард забил свой восьмой гол в сезоне.

Комличенко выступает за чешский клуб на правах аренды, игрок является воспитанником "Краснодара".
Теги: Комличенко Краснодар
Сегодня, 13:15
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№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
При всем уважении к Чехии, ее чемпионат - это наша 2-я Лига (ПФЛ)...
А что касается российского бомбардира, то он никого в России интересовать не будет - более интересны ребята из африканских джунглей... Как неинтересны и десятки других талантливых российских футболистов, молодых и зрелых, играющих в ФНЛ, ПФЛ, 3-ем дивизионе... Такая вот у нас в российском футболе Система неприятия своего - одни гляделки на заграничные наклейки! ))

почти согласен
но доставь финансовые трудности (как у нас) - игроки появятся.
ну или путь Уфы.кого обыграли в ЛЕ - оттуда игрока и взяли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:55) #
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Parshin,
ne soglaesn s toboi. paren molodez!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:53) #
  • -4
  •  (4)

При всем уважении к Чехии, ее чемпионат - это наша 2-я Лига (ПФЛ)...
А что касается российского бомбардира, то он никого в России интересовать не будет - более интересны ребята из африканских джунглей... Как неинтересны и десятки других талантливых российских футболистов, молодых и зрелых, играющих в ФНЛ, ПФЛ, 3-ем дивизионе... Такая вот у нас в российском футболе Система неприятия своего - одни гляделки на заграничные наклейки! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
tiki,
Так это же РуФу. Давно привык бы. smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
игрок является воспитанником "Краснодаром".
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:19) #
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  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
еще вчера днем читал эту новость.жесть вы оперативно копируете статьи
раньше сайт был лучше


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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