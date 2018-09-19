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Агент Озила назвал Нойера и Мюллера интриганами

Агент полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут прокомментировал заявления некоторых игроков сборной Германии о словах его клиента про проявление расизма в свой адрес.

По его словам, Мануэль Нойер, Тони Кроос и Томас Мюллер, не поддержавшие Озила, либо наивны, либо интриганы, если высказывают такую позицию.

"Нойер косвенно обвинил Месута в отказе проявлять гордость за то, что он носит футболку сборной Германии. Это просто неприемлемо. Мюллер же не понял всей дискуссии. Кроос же, как опытный игрок сборной, должен объяснить, что он имел в виду под словом "ерунда", когда описывал заявление Месута", — заявил Согут.

"Газета.ру"
Теги: Озил Нойер Мюллер
Сегодня, 11:19
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№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
никто никому ничего не обязан, кроме самого Месута германскому футболу, который сделал из него звезду.
так бы катал по Анталье тележки с напитками и в ус не гудел


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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