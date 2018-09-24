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Малком восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Филипе Малком восстановился после травмы лодыжки, полученной на одной из тренировок в начале сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что футболист сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

21-летний бразилец перешел в "Барселону" из "Лиона" в летнее трансферное окно.
Теги: Малком Барселона
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