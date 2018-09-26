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Николай Комличенко: из сборной России пока не звонили

Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Младу Болеслав", сказал, что пока не получал звонков от представителей сборной России, а также вспомнил, как поддерживал национальную команду во время её выступления на домашнем ЧМ-2018.

"Из сборной России пока никто со мной не связывался. А если пригласят, я, конечно, с удовольствием приеду. Об этом мечтает, наверное, каждый футболист нашей страны.

Конечно, следил за чемпионатом мира, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнёры меня поздравляли. Очень памятный момент… С Испанией вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились, как настоящие мужики", — цитирует Комличенко Radio.cz.

На счету Комличенко десять голов (три – с пенальти) в девяти матчах за "Младу Болеслав" в этом сезоне чемпионата Чехии.
Теги: Комличенко Сборная России
Сегодня, 09:14
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Динамо К»
К чему эта никчемушняя новость? flushed Уж лучше новость о том как пустышка Барановская рекламирует свою книгу благодаря сожительству с Аршавиным с которым она уже лет 5 не живет, или высказывание жены Жиркова о том кто вокруг чего крутится. Даже пиар -акция жены Глушакова на банную тему и то интереснее смотрится, чем высказывание никому не известного футболиста о том что он ждет приглашения в сборную
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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