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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Николай Комличенко: из сборной России пока не звонили
Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Младу Болеслав", сказал, что пока не получал звонков от представителей сборной России, а также вспомнил, как поддерживал национальную команду во время её выступления на домашнем ЧМ-2018.
"Из сборной России пока никто со мной не связывался. А если пригласят, я, конечно, с удовольствием приеду. Об этом мечтает, наверное, каждый футболист нашей страны.
Конечно, следил за чемпионатом мира, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнёры меня поздравляли. Очень памятный момент… С Испанией вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились, как настоящие мужики", — цитирует Комличенко Radio.cz.
На счету Комличенко десять голов (три – с пенальти) в девяти матчах за "Младу Болеслав" в этом сезоне чемпионата Чехии.
"Из сборной России пока никто со мной не связывался. А если пригласят, я, конечно, с удовольствием приеду. Об этом мечтает, наверное, каждый футболист нашей страны.
Конечно, следил за чемпионатом мира, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнёры меня поздравляли. Очень памятный момент… С Испанией вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились, как настоящие мужики", — цитирует Комличенко Radio.cz.
На счету Комличенко десять голов (три – с пенальти) в девяти матчах за "Младу Болеслав" в этом сезоне чемпионата Чехии.
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