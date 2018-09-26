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"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне

"Барселона" уступила "Леганесу" в матче 6-го тура чемпионата Испании (1:2).

Чемпионат Испании

6 тур

"Леганес" – "Барселона" 2:1

Голы: Коутиньо, 12, Эль-Зхар, 52, Арнаис, 53

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Сильва, Гарсия, Бустинса, Тарин, Эль-Зхар (Ньом, 86), Весга (Сабин, 82), Перес, Арнаис (Гумбау, 74), Эн-Несири

"Барселона": Штеген, Вермален (Альба, 71), Пике, Юмтити, Роберто, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Дембеле (Малком, 71), Месси, Эль-Хаддади (Суарес, 61)

Предупреждения: Перес, 40, Бустинса, 49, Юмтити, 60, Ньом, 88, Эн-Несири, 90+2
Теги: Барселона Леганес
Вчера, 23:03
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