Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:37
Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"
Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"
Вчера, 23:03
"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне
"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне
Вчера, 22:29
"Лацио" взял верх над "Удинезе"
"Лацио" взял верх над "Удинезе"
Вчера, 22:26
"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе (2)
"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе (2)
Вчера, 22:09
Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем" (2)
Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем" (2)
Вчера, 22:08
"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России (1)
"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России (1)
Вчера, 22:00
"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"
"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"
Вчера, 21:50
"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России (6)
"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России (6)
Вчера, 21:47
Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)
Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)
Вчера, 20:48
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Вчера, 20:38
"Черноморец" не смог повторить подвиг "Метеора" (5)
"Черноморец" не смог повторить подвиг "Метеора" (5)
Вчера, 20:35
Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России (1)
Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России (1)
Вчера, 20:27
"Спартак" минимально переиграл "Черноморец" в Кубке России (43)
"Спартак" минимально переиграл "Черноморец" в Кубке России (43)
Вчера, 20:04
"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг сыграет с первых минут (6)
"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг сыграет с первых минут (6)
Вчера, 19:55
"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом" (17)
"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом" (17)
Вчера, 19:51
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео) (10)
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео) (10)
Вчера, 19:31
"Торпедо" - "Динамо": составы команд (1)
"Торпедо" - "Динамо": составы команд (1)
Вчера, 19:24
"Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России
"Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России
Вчера, 19:16
"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек
"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек
Вчера, 19:08
Александр Анюков забил за "Зенит" впервые за 6 лет (2)
Александр Анюков забил за "Зенит" впервые за 6 лет (2)
Вчера, 18:49
"Ростов" забил четыре безответных мяча в ворота "Сызрани" (5)
"Ростов" забил четыре безответных мяча в ворота "Сызрани" (5)
Вчера, 18:32
Роман Пилипчук: в таких играх и закаляется характер
Роман Пилипчук: в таких играх и закаляется характер
Вчера, 18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Вчера, 18:08
Вадим Евсеев: опять нет победы – это давит на команду, на меня (1)
Вадим Евсеев: опять нет победы – это давит на команду, на меня (1)
Вчера, 17:14
Борис Игнатьев: введение пенальти в группе ЧМ будет на руку более мастеровитым командам
Борис Игнатьев: введение пенальти в группе ЧМ будет на руку более мастеровитым командам
Вчера, 17:00
Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем" (12)
Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем" (12)
Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"
"Боруссия" из Дортмунда разгромила "Нюрнберг" в матче 5-го тура бундеслиги.
Чемпионат Германии
5 тур
"Боруссия" Д – "Нюрнберг" 7:0
Голы: Ларсен, 9, Ройс, 32, Хакими, 49, Ройс, 58, Аканджи, 74, Санчо, 85, Вайгль, 88
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Шмельцер, Аканджи, Загаду, Делейни, Пулишич, Витсель (Вайгл, 62), Филипп, Ройс (Кагава, 62), Ларсен (Санчо, 74)
"Нюрнберг": Бредлов, Валентини, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Бауэр (Ловен, 62), Эррас, Фукс (Ишак, 70), Беренс, Кубо (Перейра, 90+1), Мисидьян
Предупреждения: Кубо, 1, Мюль, 34
"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0
Голы: Орбан, 45+1, Огустен, 80
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Мукиэле (Лаймер, 77), Орбан, Хальстенберг, Демме, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 89), Кампль, Поульсен, Вернер (Огустен, 74)
"Штутгарт": Цилер, Павар, Соса, Баумгартль, Маффео (Бадштубер, 54), Аого, Аскасибар, Аколо (Гонсалес, 54), Гентнер, Томми (Донис, 78), Гомес
Предупреждения: Баумгартль, 34, Орбан, 36, Мукиэле, 64, Гонсалес, 87, Гомес, 90+2
Чемпионат Германии
5 тур
"Боруссия" Д – "Нюрнберг" 7:0
Голы: Ларсен, 9, Ройс, 32, Хакими, 49, Ройс, 58, Аканджи, 74, Санчо, 85, Вайгль, 88
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Шмельцер, Аканджи, Загаду, Делейни, Пулишич, Витсель (Вайгл, 62), Филипп, Ройс (Кагава, 62), Ларсен (Санчо, 74)
"Нюрнберг": Бредлов, Валентини, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Бауэр (Ловен, 62), Эррас, Фукс (Ишак, 70), Беренс, Кубо (Перейра, 90+1), Мисидьян
Предупреждения: Кубо, 1, Мюль, 34
"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0
Голы: Орбан, 45+1, Огустен, 80
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Мукиэле (Лаймер, 77), Орбан, Хальстенберг, Демме, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 89), Кампль, Поульсен, Вернер (Огустен, 74)
"Штутгарт": Цилер, Павар, Соса, Баумгартль, Маффео (Бадштубер, 54), Аого, Аскасибар, Аколо (Гонсалес, 54), Гентнер, Томми (Донис, 78), Гомес
Предупреждения: Баумгартль, 34, Орбан, 36, Мукиэле, 64, Гонсалес, 87, Гомес, 90+2
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.