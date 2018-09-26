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Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"

"Боруссия" из Дортмунда разгромила "Нюрнберг" в матче 5-го тура бундеслиги.

Чемпионат Германии

5 тур

"Боруссия" Д – "Нюрнберг" 7:0

Голы: Ларсен, 9, Ройс, 32, Хакими, 49, Ройс, 58, Аканджи, 74, Санчо, 85, Вайгль, 88

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Шмельцер, Аканджи, Загаду, Делейни, Пулишич, Витсель (Вайгл, 62), Филипп, Ройс (Кагава, 62), Ларсен (Санчо, 74)

"Нюрнберг": Бредлов, Валентини, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Бауэр (Ловен, 62), Эррас, Фукс (Ишак, 70), Беренс, Кубо (Перейра, 90+1), Мисидьян

Предупреждения: Кубо, 1, Мюль, 34

"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0

Голы: Орбан, 45+1, Огустен, 80

"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Мукиэле (Лаймер, 77), Орбан, Хальстенберг, Демме, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 89), Кампль, Поульсен, Вернер (Огустен, 74)

"Штутгарт": Цилер, Павар, Соса, Баумгартль, Маффео (Бадштубер, 54), Аого, Аскасибар, Аколо (Гонсалес, 54), Гентнер, Томми (Донис, 78), Гомес

Предупреждения: Баумгартль, 34, Орбан, 36, Мукиэле, 64, Гонсалес, 87, Гомес, 90+2
Теги: Боруссия Нюрнберг
Вчера, 23:37
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