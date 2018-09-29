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Диего Коста: футбольный Бог существует – посмотрите, где сейчас тренер Конте

Бывший форвард "Челси" Диего Коста, вернувшийся в "Атлетико" из-за конфликта с тренером Антонио Конте, рассказал об этой ситуации.

"В Лондоне был очень неприятный момент, но это не моя вина. Футбольный Бог все таки существует - посмотрите, где сейчас тренер Конте.

Симеоне – прямой тренер. Если ему что-то не нравится, он четко тебе это скажет. Там же все было наоборот. Мы выиграли чемпионат Англии, и после всего этого он отправил мне сообщение, что не видит меня в команде.

Я хотел вернуться в "Атлетико", и дело шло к переходу, но потом мне сказали, что мне придется тренироваться с молодежной командой. Зачем они так поступали - я не знаю. Но время все расставило по своим местам", - сказал бразилец.

Marca
Теги: Диего Коста Конте Челси
Сегодня, 16:07
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