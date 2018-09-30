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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алекс Сандро: Роналду вывел нас на новый уровень
Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро высоко отозвался об игре португальского одноклубника Криштиану Роналду после победы над "Наполи" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Серии А.
"Наполи" хорошо начал матч — мы допустили ошибку, и они наказали нас за нее. Но мы сохраняли концентрацию все 95 минут встречи, а не так много команд могут сделать это. Это был матч за 6 очков, и мы хорошо выступили. Нам нужно продолжать в том же духе, прибавлять в игре в обороне и сохранять концентрацию.
Криштиану Роналду провел великолепную игру — ему нужно отдать должное. Он просто вывел нас на новый уровень. Он каждый день работает, чтобы прогрессировать, и мы делаем то же самое", — цитирует Сандро Calciomercato.
Звездный форвард в этой встрече не забил, но отметился двумя результативными передачами, а еще в одном эпизоде мяч был забит после попадания португальцем в штангу.
"Газета.ру"
"Наполи" хорошо начал матч — мы допустили ошибку, и они наказали нас за нее. Но мы сохраняли концентрацию все 95 минут встречи, а не так много команд могут сделать это. Это был матч за 6 очков, и мы хорошо выступили. Нам нужно продолжать в том же духе, прибавлять в игре в обороне и сохранять концентрацию.
Криштиану Роналду провел великолепную игру — ему нужно отдать должное. Он просто вывел нас на новый уровень. Он каждый день работает, чтобы прогрессировать, и мы делаем то же самое", — цитирует Сандро Calciomercato.
Звездный форвард в этой встрече не забил, но отметился двумя результативными передачами, а еще в одном эпизоде мяч был забит после попадания португальцем в штангу.
"Газета.ру"
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