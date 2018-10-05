Андрей Чернышов продолжит тренерскую карьеру в Греции

Российский тренер Андрей Чернышов покинул Кувейт, где ранее принял команду "Аль-Тадамон" в качестве спортивного директора.50-летний специалист перебрался в Грецию, где возглавил ФК "Спарти". Контракт подписан по системе "1+1"."Команда выступает в греческой футбольной лиге (второй дивизион Греции). Задача — попасть в первую десятку, потому что в следующем сезоне ожидается реорганизация лиг", — рассказал Чернышов.