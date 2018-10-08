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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В случае поражения от "Барселоны" Хулен Лопетеги будет уволен
По информации As, после проигранного матча "Алавесу" (0:1), у президента "Реала" Флорентино Переса состоялся разговор с Хуленом Лопетеги.
Утверждается, что будущее Лопетеги будет решаться по итогам матча с "Барселоной" 28 октября.
Основные кандидаты на его замену: Сантьяго Солари, тренирующий "Кастилью", и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из "Челси".
AS
Утверждается, что будущее Лопетеги будет решаться по итогам матча с "Барселоной" 28 октября.
Основные кандидаты на его замену: Сантьяго Солари, тренирующий "Кастилью", и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из "Челси".
AS
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