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В случае поражения от "Барселоны" Хулен Лопетеги будет уволен

По информации As, после проигранного матча "Алавесу" (0:1), у президента "Реала" Флорентино Переса состоялся разговор с Хуленом Лопетеги.

Утверждается, что будущее Лопетеги будет решаться по итогам матча с "Барселоной" 28 октября.

Основные кандидаты на его замену: Сантьяго Солари, тренирующий "Кастилью", и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из "Челси".

AS
Теги: Барселона Реал Лопетеги Конте
Сегодня, 14:15
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 16:04)
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Болеет за:
«Спартак»
...В случае поражения от "Барселоны" Хулен Лопетеги будет уволен...
И Перес распишется в собственной глупости, не удержав Роналду и Зидана и не усилив команду(Кейн, Мбаппе, Азар)
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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