Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Интер" интересуется Венсаном Компани

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани попал в сферу интересов "Интера", информирует Inter Live.

Контракт футболиста с "горожанами" истекает в конце текущего сезона. "Интер" рассчитывает подписать бельгийца в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Компани провел 6 матчей за "Манчестер Сити".
Теги: Компани Манчестер Сити Интер Трансферы
Сегодня, 02:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.