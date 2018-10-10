"Интер" интересуется Венсаном Компани

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани попал в сферу интересов "Интера", информирует Inter Live.Контракт футболиста с "горожанами" истекает в конце текущего сезона. "Интер" рассчитывает подписать бельгийца в качестве свободного агента.В текущем сезоне Компани провел 6 матчей за "Манчестер Сити".