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Новым главным тренером Головина в "Монако" может стать Раньери

Бывший наставник "Челси", "Нанта" и "Лестера" Клаудио Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера "Монако".

Ранее появилась информация о том, что нынешний тренер монегасков Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели. Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост главного тренера "Монако" является французский специалист Тьерри Анри.

После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Кроме того, "Монако" дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов.

Sky Sports
Теги: Монако Головин Жардим Раньери
Сегодня, 10:54
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#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Вчера Конте, сегодня - Раньери.
Завтра кто? Зидан?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:16)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Дебил придумал заголовок, у Головина будет Раньери , а у Монако Анри ?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:02)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иссяк поток информации с пометкой "молния" и подзаголовком "Кокорин и Мамаев".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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