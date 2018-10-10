Новым главным тренером Головина в "Монако" может стать Раньери

Бывший наставник "Челси", "Нанта" и "Лестера" Клаудио Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера "Монако".Ранее появилась информация о том, что нынешний тренер монегасков Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели. Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост главного тренера "Монако" является французский специалист Тьерри Анри.После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Кроме того, "Монако" дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов.