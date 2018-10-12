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Сборная Сербии обыграла Черногорию в матче Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Черногории уступила на своём поле команде Сербии.

Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 4. 3 тур

Черногория – Сербия 0:2

Голы: Митрович, 18 (пен.), 81

Черногория: Петкович, Стойкович (Янкович, 46), Томашевич, Симич, Марушич, Вукчевич, Вешович, Йовович, Шчекич (Иванич, 73), Йоветич, Бечирай (Мугоша, 80)

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Родич, Миленкович, Велькович, Максимович, Живкович, Тадич, Гачинович (Милинкович-Савич, 79), Лукич (Йовичич, 72), Митрович (Радоньич, 90+3)

Предупреждения: Стойкович, 17, Лукич, 31, Тадич, 36, Вукчевич, 63
Теги: Сборная Сербии Сборная Черногории
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