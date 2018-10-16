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Рахим Стерлинг: мы почувствовали настоящую уверенность в себе

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Испанией.

"Невероятный вечер. Мы почувствовали настоящую уверенность в себе. Мы хорошо сыграли на чемпионате мира и хотели сыграть еще лучше. Идем в правильном направлении.

Я долгое время не забивал за сборную, поэтому испытывал давление и разочарование. Нет ничего лучше, чем забивать за национальную команду", - цитирует Стерлинга BBC.
Сегодня, 11:29
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