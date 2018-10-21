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"Фрозиноне" и "Эмполи" сыграли вничью

"Фрозиноне" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии (3:3).

Чемпионат Италии

9 тур

"Фрозиноне" – "Эмполи" 3:3

Гол: Сильвестре, 8 (авто.), Чофани, 52 (пен.), 63 - Заяц, 32, Сильвестре, 48, Учан, 79

"Фрозиноне": Спортьелло, Дзампано, Молинаро, Гольданига, Капуано, Ариаудо, Майелло (Гори, 81), Чибса, Кэмпбелл (Влут, 65), Чофани (Пинамонти, 85), Чано

"Эмполи": Проведель, Ди Лоренцо, Антонелли (Паскуаль, 78), Майетта, Сильвестре, Капецци (Беннасер, 66), Аква, Зайц (Учан, 66), Крунич, ла Гумина, Капуто

Предупреждения: Зайц, 6, Майетта, 69, Беннасер, 86, Молинаро, 88, Чано, 90+1
Теги: Фрозиноне Эмполи
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