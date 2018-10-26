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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ювентус" планирует бесплатно получить де Хеа
Туринский "Ювентус" хочет подписать голкипера сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
По информации The Times, итальянский клуб хочет получить вратаря на правах свободного агента. Контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2019 года. СМИ сообщают, что договориться о новом контракте у сторон пока не получается. При этом английская команда может воспользоваться опцией продления соглашения на один сезон, если вратарь пойдет на встречу.
Также рассматривается вариант, при котором "Манчестер Юнайтед" может продать испанского футболиста дешевле его рыночной стоимости, чтобы в итоге не отдать его бесплатно.
"Газета.ру"
По информации The Times, итальянский клуб хочет получить вратаря на правах свободного агента. Контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2019 года. СМИ сообщают, что договориться о новом контракте у сторон пока не получается. При этом английская команда может воспользоваться опцией продления соглашения на один сезон, если вратарь пойдет на встречу.
Также рассматривается вариант, при котором "Манчестер Юнайтед" может продать испанского футболиста дешевле его рыночной стоимости, чтобы в итоге не отдать его бесплатно.
"Газета.ру"
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