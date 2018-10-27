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"Монако" сыграл вничью с "Дижоном", Головин отыграл 90 минут

"Монако" сыграл вничью с "Дижоном" в матче 11-го тура чемпионата Франции (2:2). Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 90 минут и получил желтую карточку.

Чемпионат Франции

11 тур

"Монако" – "Дижон" 2:2

Голы: Хенрихс, 29, Глик, 79 - Альфонс, 34, Абед, 57.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Ахолу (Пеле, 55), Баррека, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Головин, Силла.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Симан, Альфонс, Розье, Абед (Тавареш, 70), Луаодис, Бальмон (Марье, 64), Слити, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).

Предупреждения: Луаодис, 51, Тилеманс, 54, Головин, 81, Глик, 88, Марье, 90.
Теги: Монако Дижон Головин
Сегодня, 22:57
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15
(1)
#15  Lols  Лондон (Сегодня, 23:36)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Frankenstein
Смотрел разумеется

laughing laughing это звучит так же смешно как спортак с проститутками в команде сливает тренера который привел первый раз за 16 лет к чемпионству laughing laughing
Цитата: Frankenstein
9 место,ДНИЩЕ

ауф, как же тебя бомбит, у тебя не то что пукан от Головина горит, он у тебя просто полыхает laughing smile но знай одно, ЦСКА-Головин-30лямов laughing смотри не взлети там laughing я представляю как у тебя припекает laughing

Цитата: СуперШтангист
Галовинкин никогда не станет лидером команды со своим характером

Опа, можно поподробней? я что то пропустил?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 23:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Цитата: Lols
Головин, как обычно один из лучших у Монако, у Анри полным полно работы, кровь из носа нужно зимой забивного нападающего покупать. Молодые не тянут. Поражают как у свиней пердак разгорается от упоминания фамилии Головин laughing laughing как же изтекают желчью что ЦСКА своего воспитанника за 30 лямов продали laughing у самих даже и близко уровнем такого игрока нет smile

Головин худший в матче по версии Whoscored.

joyНаслаждайся ослик,ты же так любишь смотреть за игрой Головешкина))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  СуперШтангист   (Сегодня, 23:33)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Lols


СуперШтангист,
У тебя там очко ещё горит от 30-то лямов? laughing laughing смотри до луны не взлети с таким горящим пуканом laughing



Причём тут 30 лямов, Галовинкин никогда не станет лидером команды со своим характером)) Его так и будут все игнорить везде, кроме ЦКГ.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#12  Frankenstein   (Сегодня, 23:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Ты сам то матч смотрел?

Смотрел разумеется,ни одного голевого действия,НОЛЬ

Цитата: Lols
ооо да, говномес в одном дерби из десятка забил и уже раскатывал нас в дерби всегда

сколько головин забил в дерби?какой же ты осёл))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#11  Lols  Лондон (Сегодня, 23:30)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
Ты идиот? Ты сам то матч смотрел?
Frankenstein, ооо да, говномес в одном дерби из десятка забил и уже раскатывал нас в дерби всегда, какой же ты идиот laughing laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 23:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Да веришь, честно, смотрю матчи Монако и поддерживаю Головина, он там выделяется)

Вы конюшню то многие не смотрите,счет из инета узнаете,а если бы ты смотрел сегодняшний матч Головина,то не выглядел бы так нелепо со своим первым комментарием))19 место,ДНИЩЕ joy
Цитата: Lols
) а наслаждался им когда он в дерби вашу говно команду как манекенов обходил и раздавал голевые)

какие голевые,вы всего одно дерби при Каррере выиграли,наслаждаться мог только конечпоками и трёшками в авоське,можешь посмотреть еще раз в повторе и насладиться как Антошка сажал на задницы вашу хваленую оборону вместе с Сухоряном)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Lols  Лондон (Сегодня, 23:25)
  • +1
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
Да веришь, честно, смотрю матчи Монако и поддерживаю Головина, он там выделяется) а наслаждался им когда он в дерби вашу говно команду как манекенов обходил и раздавал голевые) а так не понимаю вашего быдла у которого очко от него разрывается что его продали за 30 лямов laughing не повезло человеку с командой, нужно было в Челси или Юве уходить) но там не факт что играл, а тут все 90 минут на поле проводит, и наврятли Анри стал бы держать худшего футболиста все 90 минут на поле

СуперШтангист,
У тебя там очко ещё горит от 30-то лямов? laughing laughing смотри до луны не взлети с таким горящим пуканом laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 23:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
28 сентября «Монако» на выезде уступил «Сент-Этьену» со счётом 2:0. Полузащитник сборной России Александр Головин вышел на замену на 60-й минуте. Эта встреча стала для 22-летнего хавбека уже третьей в составе монегасков. Пока футболист не отметился ни одним результативным действием за команду.

«Спорт Экспресс» опубликовал подборку комментариев болельщиков «Монако» в социальных сетях, в которых они критикуют действия россиянина и команды в целом. Издание приводит выдержки из нескольких самых ярких высказываний фанатов:

«Головин не имеет ничего общего с этой командой. Он играет в одиночестве»;

«Когда „Монако“ уйдет вниз в Лигу 2 с Фалькао и Головиным в составе, эти русские наконец-то все поймут»;

«Печально, что они запутались в решениях. Нет никакого плана на игры. Аолу и Головина мы должны отправить домой в ближайшее время»;

«Забавно, как все надежды Головина погибли после чемпионата мира»

«Я был оптимистом, ожидая увидеть связку Головина с Шадли. Теперь, когда я ее увидел, мой оптимизм испарился»
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 23:20)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Lols,
Просто глорики Головинкина "разбираются" в футболе)) Знатно тебя dobr25 умыл)) Создатель всего и вся в Монако получил самую низкую оценку среди всех футболистов на поле joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 23:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Головин худший в матче по версии Whoscored.

у ослегов он всегда лучший,раньше на Промеса стрелки переводили и на болельщиков Монако ссылались ,а теперь и с этим облом,остается кричать вы всё врёте))

Цитата: Lols
Странная какая то там статистка, создал 2 голевых момента, заработал на себе кучу фолов, шёл в обводку и обыгрывал, и матч доиграл от начала до конца

Сколько он голов забил и отдал голевых в данном матче?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Сегодня, 23:16)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
dobr25,
Странная какая то там статистка, создал 2 голевых момента, заработал на себе кучу фолов, шёл в обводку и обыгрывал, и матч доиграл от начала до конца
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 23:12)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Lols
Головин, как обычно один из лучших у Монако, у Анри полным полно работы, кровь из носа нужно зимой забивного нападающего покупать. Молодые не тянут. Поражают как у свиней пердак разгорается от упоминания фамилии Головин laughing laughing как же изтекают желчью что ЦСКА своего воспитанника за 30 лямов продали laughing у самих даже и близко уровнем такого игрока нет smile

Головин худший в матче по версии Whoscored.


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  Lols  Лондон (Сегодня, 23:11)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Головин, как обычно один из лучших у Монако, у Анри полным полно работы, кровь из носа нужно зимой забивного нападающего покупать. Молодые не тянут. Поражают как у свиней пердак разгорается от упоминания фамилии Головин laughing laughing как же изтекают желчью что ЦСКА своего воспитанника за 30 лямов продали laughing у самих даже и близко уровнем такого игрока нет smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 23:07)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной бездарный матч манекена с нулевой статистикой и закономерное 19 место))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:58)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
2 гола из-за дебильного Головина пропустили, сплавлять его надо, уровень ФНЛ.
Если бы Генгам не сгонял ничейку, скатились бы на последнее место, из-за распиаренной пустышки.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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