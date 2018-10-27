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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Монако" сыграл вничью с "Дижоном", Головин отыграл 90 минут
"Монако" сыграл вничью с "Дижоном" в матче 11-го тура чемпионата Франции (2:2). Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 90 минут и получил желтую карточку.
Чемпионат Франции
11 тур
"Монако" – "Дижон" 2:2
Голы: Хенрихс, 29, Глик, 79 - Альфонс, 34, Абед, 57.
"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Ахолу (Пеле, 55), Баррека, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Головин, Силла.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Симан, Альфонс, Розье, Абед (Тавареш, 70), Луаодис, Бальмон (Марье, 64), Слити, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).
Предупреждения: Луаодис, 51, Тилеманс, 54, Головин, 81, Глик, 88, Марье, 90.
Чемпионат Франции
11 тур
"Монако" – "Дижон" 2:2
Голы: Хенрихс, 29, Глик, 79 - Альфонс, 34, Абед, 57.
"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Ахолу (Пеле, 55), Баррека, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Головин, Силла.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Симан, Альфонс, Розье, Абед (Тавареш, 70), Луаодис, Бальмон (Марье, 64), Слити, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).
Предупреждения: Луаодис, 51, Тилеманс, 54, Головин, 81, Глик, 88, Марье, 90.
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