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Матч "Лестер Сити" - "Саутгемптон" перенесен из-за смерти владельца «Лестера

Матч четвертого раунда Кубка английской лиги между "Лестер Сити" и "Саутгемптоном", который должен был состояться 30 октября, был перенесен из-за смерти владельца "Лестера" Вичая Шриваддханапрабха, сообщает пресс-служба английского клуба.

О том, когда будет проведена игра, пока не известно.

Ранее "Лестер" отменил тренировку игроков, которая должна была состояться 28 октября. Футболисты психологически не готовы выйти на поле в ближайшее время.

60-летний Шривадданапрабха, купивший "Лестер" в 2010 году, после домашних матчей обычно возвращался на вертолете в Лондон. При его правлении клуб в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии.

"Газета.ру"
Теги: Лестер Саутгемптон
Сегодня, 08:26
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