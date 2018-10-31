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Sky Sports: Антонио Конте отказал "Реалу", переговоры прекращены

Бывший тренер "Челси" Антонио Конте завершил переговоры с "Реалом".

По информации Sky Sports, Конте отказался возглавить мадридский клуб, поскольку не хотел брать команду посередине сезона.

Ранее сообщалось, что Конте и "Реал" не могут достичь компромисса по финансовым деталям.
Теги: Реал Конте Лопетеги
Сегодня, 15:45
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#1  safonas   (Сегодня, 15:51)
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ахах, в Реал никто не хочет идти, а все почему? да потому что в Спартаке вакансия появилась)))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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