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Малком хочет покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб, так как не получает достаточного количества игрового времени, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что форвард, который перешел в "Барсу" в летнее трансферное окно, не может найти общий язык с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

В текущем сезоне Малком сыграл в двух матчах за "Барселону".
Теги: Малком Барселона
Сегодня, 16:09
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(2)
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Карма, с*ка!!! Не хрен было Рому кидать!!! angry
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Кто это?

Якобы очередная замена Неймару. Но че то Барсе не везет с вингерами. Что Дембеле, что Малком - вообще никак себя не проявляют. Смотрел недавно матч Барсы с Севильей. Дак Дембеле лично мне только и запомнился потерями мяча.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 16:18)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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