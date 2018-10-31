Малком хочет покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб, так как не получает достаточного количества игрового времени, сообщает El Mundo Deportivo.Отмечается, что форвард, который перешел в "Барсу" в летнее трансферное окно, не может найти общий язык с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.В текущем сезоне Малком сыграл в двух матчах за "Барселону".