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"Наполи" дома разгромил "Эмполи"

Чемпионат Италии

11 тур

"Наполи" – "Эмполи" 4:1

Голы: Инсинье, 9, Мертенс, 38, Капуто, 58, Мертенс, 64

"Наполи": Карнезис, Малку, Хюсай, Максимович, Кулибали, Рог (Аллан, 63), Руис (Кальехон, 63), Диавара, Зелиньски (Милик, 83), Мертенс, Инсинье

"Эмполи": Проведель, Лоренцо, Антонелли, Сильвестре, Майетта, Беннасер, Траоре, Аква (Зайц, 67), Крунич (Паскуаль, 68), Учан (Гумина, 79), Капуто

Предупреждения: Беннасер, 42
Теги: Наполи Эмполи
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