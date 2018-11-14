"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Видаля

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может вернуться в "Ювентус", сообщает Сorriere dello Sport.Руководство клуба видит в Видале замену хавбеку Эмре Джану, который не играет из-за травмы.Напомним, 31-летний чилиец выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, после чего перешел в "Баварию".