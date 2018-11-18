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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
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Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Участникам Лиги наций осталось провести по одному матчу. И многие из них действительно будут значимыми: например, из-за вчерашней победы шведов над турками завершилась реабилитация Артёма Дзюбы, который летит в расположение сборной. Rusfootball.info разбирается, что и где будет решаться в последнем туре.
В элите, как нетрудно понять из таблиц, осталось сыграть 4 матча – по одному в каждой группе. Германия, покуражившаяся во встрече со сборной России, к матчу с голландцами подходит, потеряв всё. Осталось не потерять только честь и успешно сыграть с Нидерландами, которых устроит и ничья: благодаря победе 2:0 «оранжевые» имеют преимущество над Францией по личным встречам.
Смотреть обязательно: 19 ноября, 22.45, Германия – Нидерланды
Швейцарцы в более затруднительном положении: Бельгию надо обязательно побеждать. Впрочем, бельгийцы дома победили всего 2:1, так что расклад не так уж и нереален: Швейцарии достаточно победить 1:0 или 2:1 (тогда будет перевес по общей разнице мячей), не устроит только 3:2 и т.д. Исландия, увы, после чемпионата мира развалилась и ничего не смогла противопоставить.
Смотреть: 18 ноября, 22.45, Швейцария – Бельгия
Португальцы и без Криштиану хороши: отстояв нулевую ничью с итальянцами, Португалия досрочно обеспечила себе первое место, Польша вылетела. Группа, в которой абсолютно всё понятно: матч Португалии и Польши будет по-настоящему товарищеским. Зато стало известно, где пройдёт финальная часть Лиги наций в июне этого года: по странному совпадению, как раз 3 страны этой группы проявили интерес, поэтому выиграв группу, Португалия автоматически выиграла борьбу за право принять полуфиналы и финал турнира.
А вот в группе А4 понятно только одно: Испания останется в элите. Шансы на первое место сохраняют все 3 команды. Ничья оставит на первом месте Испанию, но если англичане и хорваты поделят очки, то тут разговор пойдёт о том, кто останется в элите на следующий розыгрыш. Первая встреча при пустых трибунах завершилась 0:0, так что 1:1 или 2:2 на «Уэмбли» отправят в Лигу В Англию. Победа и поражение, понятное дело, гарантируют команда первое и последнее места соответственно. Но противостояние Англии и Хорватии на «Уэмбли» знаменательно и без всех турнирных раскладов, ведь да?
Смотреть обязательно: 18 ноября, 17.00, Англия – Хорватия
Украина обеспечила себе победу в группу давным давно и по этому случаю крупно влетела Словакии 1:4. В последнем туре недавно разъединившиеся страны определят, кто вылетит в Лигу С. В предыдущем туре чехи победили на выезде 2:1, так что словакам придётся решать в гостях трудную задачу. Хотя общая разница мячей, которая пойдёт в ход в случае аналогичный победы 2:1, у них лучше.
В нашей группе всё менее запутано: из-за нулевой ничьей в первом матче Швецию устроит любая победа, а наших – любой другой исход. Не победи шведы турков на выезде, Артём Дзюба наверняка продолжил бы спокойную реабилитацию, а так придётся снова ехать помогать команде, в которой форвард стал национальным героем.
Смотреть обязательно: 20 ноября, 22.45, Швеция – Россия
На третью и четвёртую группы внимания можно не обращать: Босния с Герцеговиной уже вынесли, а Северная Ирландия идёт на понижение, где ей и место. Победив Уэльс на выезде, датчане гарантировали победу в группе, а Ирландия от вылета уже ничто не спасёт. Другое дело, что когда через год речь зайдёт об отборе на Евро, показатели могут возыметь значение.
В единственной усечённой группе Лиги С всё решится в очном споре Израиля и Шотландии. Британцам нужна только победа, поскольку в гостях они проиграли 1:2.
Можно посмотреть: 20 ноября, 22.45, Шотландия – Израиль
Великолепно в Лиге наций выступила Финляндия: поражение от греков 0:1 стало первым для команды, но поскольку в домашней встрече финны преуспели 2:0, с первого места их уже не подвинуть. Эстонцы с последнего тоже никуда не денутся.
В группе С всё интереснее: во встречах Болгария – Словения и Кипр – Норвегия лидеры группы поведут заочную борьбу за первое место. Кипр по личным встречам уже выше Словении, так что островитяне не вылетят. Норвежцы и болгары же обменялись победами 1:0, так что сейчас скандинавы впереди благодаря общей разнице мячей. Поэтому любой победы может оказаться и недостаточно.
Можно обратить внимание: 19 ноября, 22.45, Болгария – Словения, Кипр – Норвегия
Сербы явно в выигрышном положении: они играют дома с безнадёжным аутсайдером Литвой, а вот румынам предстоит попробовать обыграть на выезде Черногорию. Но, похоже, здесь расклад более-менее ясен.
Можно обратить внимание: 20 ноября, 22.45, Сербия – Литва, Черногория – Румыния
Из Лиги D вылетать некуда, поэтому пробежимся по лидерам, которые получат реальную уникальную для себя возможность выйти на Евро-2020, выиграв в плей-офф у себе подобных. Отлично турнир провела Грузия – преимущество над казахами и латышами впечатляет. Казахстану вновь стоит задуматься о переводе в азиатскую конфедерацию, хотя еврокубки отталкивают от этого шага.
Белорусы на выезде одержали важнейшую победу над грозным ныне Люксембургом, а Сан-Марино даже в такой группе всем проиграло. Так что в последнем туре нашим соседям нужно не накосячить в выездной встрече с явным аутсайдером и готовиться к борьбе за поездку на Евро.
Можно обратить внимание: 18 ноября, 20.00, Сан-Марино – Беларусь, Молдова – Люксембург
Косово неожиданно круто провело турнир (к примеру, хлопнуло Мальту 5:0) и имеет все шансы на победу в группе, для этого надо просто не проиграть дома Азербайджану. В гостях получилось отстоять нули, так что задача перед азербайджанцами стоит сложная. Но выполнимая, эту зарубу при возможности стоит глянуть.
Можно посмотреть: 20 ноября, 22.45, Косово – Азербайджан
Ещё один наш южный сосед также разочаровывает в сравнении с небольшой балканской страной: армяне умудрились проиграть дома Гибралтару и очень жёстко за это расплачиваются. Если Азербайджану в другой группе достаточно просто выиграть свой матч, но Генрих Мхитарян и его товарищи ещё должны надеяться на домашнее поражение Македонии от Гибралтара, во что верится с большим трудом. Упустить такой шанс попасть на Евро очень стыдно и стрёмно, сочувствую армянским болельщикам.
Можно обратить внимание: 19 ноября, 22.45, Македония – Гибралтар, Лихтенштейн – Армения
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В элите, как нетрудно понять из таблиц, осталось сыграть 4 матча – по одному в каждой группе. Германия, покуражившаяся во встрече со сборной России, к матчу с голландцами подходит, потеряв всё. Осталось не потерять только честь и успешно сыграть с Нидерландами, которых устроит и ничья: благодаря победе 2:0 «оранжевые» имеют преимущество над Францией по личным встречам.
Смотреть обязательно: 19 ноября, 22.45, Германия – Нидерланды
Швейцарцы в более затруднительном положении: Бельгию надо обязательно побеждать. Впрочем, бельгийцы дома победили всего 2:1, так что расклад не так уж и нереален: Швейцарии достаточно победить 1:0 или 2:1 (тогда будет перевес по общей разнице мячей), не устроит только 3:2 и т.д. Исландия, увы, после чемпионата мира развалилась и ничего не смогла противопоставить.
Смотреть: 18 ноября, 22.45, Швейцария – Бельгия
Португальцы и без Криштиану хороши: отстояв нулевую ничью с итальянцами, Португалия досрочно обеспечила себе первое место, Польша вылетела. Группа, в которой абсолютно всё понятно: матч Португалии и Польши будет по-настоящему товарищеским. Зато стало известно, где пройдёт финальная часть Лиги наций в июне этого года: по странному совпадению, как раз 3 страны этой группы проявили интерес, поэтому выиграв группу, Португалия автоматически выиграла борьбу за право принять полуфиналы и финал турнира.
А вот в группе А4 понятно только одно: Испания останется в элите. Шансы на первое место сохраняют все 3 команды. Ничья оставит на первом месте Испанию, но если англичане и хорваты поделят очки, то тут разговор пойдёт о том, кто останется в элите на следующий розыгрыш. Первая встреча при пустых трибунах завершилась 0:0, так что 1:1 или 2:2 на «Уэмбли» отправят в Лигу В Англию. Победа и поражение, понятное дело, гарантируют команда первое и последнее места соответственно. Но противостояние Англии и Хорватии на «Уэмбли» знаменательно и без всех турнирных раскладов, ведь да?
Смотреть обязательно: 18 ноября, 17.00, Англия – Хорватия
Украина обеспечила себе победу в группу давным давно и по этому случаю крупно влетела Словакии 1:4. В последнем туре недавно разъединившиеся страны определят, кто вылетит в Лигу С. В предыдущем туре чехи победили на выезде 2:1, так что словакам придётся решать в гостях трудную задачу. Хотя общая разница мячей, которая пойдёт в ход в случае аналогичный победы 2:1, у них лучше.
В нашей группе всё менее запутано: из-за нулевой ничьей в первом матче Швецию устроит любая победа, а наших – любой другой исход. Не победи шведы турков на выезде, Артём Дзюба наверняка продолжил бы спокойную реабилитацию, а так придётся снова ехать помогать команде, в которой форвард стал национальным героем.
Смотреть обязательно: 20 ноября, 22.45, Швеция – Россия
На третью и четвёртую группы внимания можно не обращать: Босния с Герцеговиной уже вынесли, а Северная Ирландия идёт на понижение, где ей и место. Победив Уэльс на выезде, датчане гарантировали победу в группе, а Ирландия от вылета уже ничто не спасёт. Другое дело, что когда через год речь зайдёт об отборе на Евро, показатели могут возыметь значение.
В единственной усечённой группе Лиги С всё решится в очном споре Израиля и Шотландии. Британцам нужна только победа, поскольку в гостях они проиграли 1:2.
Можно посмотреть: 20 ноября, 22.45, Шотландия – Израиль
Великолепно в Лиге наций выступила Финляндия: поражение от греков 0:1 стало первым для команды, но поскольку в домашней встрече финны преуспели 2:0, с первого места их уже не подвинуть. Эстонцы с последнего тоже никуда не денутся.
В группе С всё интереснее: во встречах Болгария – Словения и Кипр – Норвегия лидеры группы поведут заочную борьбу за первое место. Кипр по личным встречам уже выше Словении, так что островитяне не вылетят. Норвежцы и болгары же обменялись победами 1:0, так что сейчас скандинавы впереди благодаря общей разнице мячей. Поэтому любой победы может оказаться и недостаточно.
Можно обратить внимание: 19 ноября, 22.45, Болгария – Словения, Кипр – Норвегия
Сербы явно в выигрышном положении: они играют дома с безнадёжным аутсайдером Литвой, а вот румынам предстоит попробовать обыграть на выезде Черногорию. Но, похоже, здесь расклад более-менее ясен.
Можно обратить внимание: 20 ноября, 22.45, Сербия – Литва, Черногория – Румыния
Из Лиги D вылетать некуда, поэтому пробежимся по лидерам, которые получат реальную уникальную для себя возможность выйти на Евро-2020, выиграв в плей-офф у себе подобных. Отлично турнир провела Грузия – преимущество над казахами и латышами впечатляет. Казахстану вновь стоит задуматься о переводе в азиатскую конфедерацию, хотя еврокубки отталкивают от этого шага.
Белорусы на выезде одержали важнейшую победу над грозным ныне Люксембургом, а Сан-Марино даже в такой группе всем проиграло. Так что в последнем туре нашим соседям нужно не накосячить в выездной встрече с явным аутсайдером и готовиться к борьбе за поездку на Евро.
Можно обратить внимание: 18 ноября, 20.00, Сан-Марино – Беларусь, Молдова – Люксембург
Косово неожиданно круто провело турнир (к примеру, хлопнуло Мальту 5:0) и имеет все шансы на победу в группе, для этого надо просто не проиграть дома Азербайджану. В гостях получилось отстоять нули, так что задача перед азербайджанцами стоит сложная. Но выполнимая, эту зарубу при возможности стоит глянуть.
Можно посмотреть: 20 ноября, 22.45, Косово – Азербайджан
Ещё один наш южный сосед также разочаровывает в сравнении с небольшой балканской страной: армяне умудрились проиграть дома Гибралтару и очень жёстко за это расплачиваются. Если Азербайджану в другой группе достаточно просто выиграть свой матч, но Генрих Мхитарян и его товарищи ещё должны надеяться на домашнее поражение Македонии от Гибралтара, во что верится с большим трудом. Упустить такой шанс попасть на Евро очень стыдно и стрёмно, сочувствую армянским болельщикам.
Можно обратить внимание: 19 ноября, 22.45, Македония – Гибралтар, Лихтенштейн – Армения
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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