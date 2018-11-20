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Sky Sports: "Реал" зимой готов потратить 90 млн фунтов на покупку двух игроков из АПЛ

"Реал" зимой собирается приобрести двух игроков, выступающих в английской Премьер-Лиги.

Боссы мадридского клуба готовы выложить 90 млн фунтов за форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Sky Sports
Теги: Реал Рэшфорд Эриксен
Сегодня, 12:36
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#1  Buiser812   (Сегодня, 12:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Маловато они готовы выложить. Эриксена одного за эти деньги только купят


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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