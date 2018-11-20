Sky Sports: "Реал" зимой готов потратить 90 млн фунтов на покупку двух игроков из АПЛ

"Реал" зимой собирается приобрести двух игроков, выступающих в английской Премьер-Лиги.Боссы мадридского клуба готовы выложить 90 млн фунтов за форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.