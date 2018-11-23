Стивен Джеррард: Клопп может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мнением о работе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа."От Юргена Клоппа я впитываю все, как губка. Постоянно смотрю и учусь. Смотрел за ним по телевизору, наблюдал, как он справляется с разными ситуациями. Во время игры он очень эмоционален, однако, когда все заканчивается, он берет себя под контроль. Поэтому он хорошо справляется с давлением. Я люблю Юргена Клоппа и думаю, что он может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат", - цитирует Джеррарда The Guardian.