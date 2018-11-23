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Стивен Джеррард: Клопп может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мнением о работе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"От Юргена Клоппа я впитываю все, как губка. Постоянно смотрю и учусь. Смотрел за ним по телевизору, наблюдал, как он справляется с разными ситуациями. Во время игры он очень эмоционален, однако, когда все заканчивается, он берет себя под контроль. Поэтому он хорошо справляется с давлением. Я люблю Юргена Клоппа и думаю, что он может помочь "Ливерпулю" выиграть чемпионат", - цитирует Джеррарда The Guardian.
Теги: Джеррард Клопп Ливерпуль
Сегодня, 10:04
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:55)
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Болеет за:
«Спартак»
mozhet pomo4, a mozhet ne pomo4, - tut 50 na 50)))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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