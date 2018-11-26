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Арсен Венгер может возглавить "Баварию" до конца сезона

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер до конца сезона может возглавить "Баварию", информирует The Telegraph.

Сообщается, что нынешний наставник мюнхенцев Нико Ковач близок к своему увольнению.

В чемпионате Германии "Бавария" занимает пятое место, набрав после 12 туров 21 очко. Мюнхенская команда отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на девять пунктов.
Теги: Венгер Бавария
Вчера, 21:50
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