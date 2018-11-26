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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Арсен Венгер может возглавить "Баварию" до конца сезона
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер до конца сезона может возглавить "Баварию", информирует The Telegraph.
Сообщается, что нынешний наставник мюнхенцев Нико Ковач близок к своему увольнению.
В чемпионате Германии "Бавария" занимает пятое место, набрав после 12 туров 21 очко. Мюнхенская команда отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на девять пунктов.
Сообщается, что нынешний наставник мюнхенцев Нико Ковач близок к своему увольнению.
В чемпионате Германии "Бавария" занимает пятое место, набрав после 12 туров 21 очко. Мюнхенская команда отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на девять пунктов.
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