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Пеле: как вообще можно сравнивать Месси со мной? У него всего один навык

Легенда футбола Пеле раскритиковал сравнение Лионеля Месси по уровню с ним самим.

"Как можно сравнить парня, который хорошо бьет головой, бьет обеими ногами, с тем, кто бьет только одной ногой, у кого только один навык, и кто не умеет играть головой?

Как их можно сравнивать? Сравнивать с Пеле надо того, кто хорошо бьет левой и правой, а забивает головой", — цитирует Пеле Folha de Sao Paulo.

Пеле трижды становился чемпионом мира и был признан лучшим игроком 20 века по версии ФИФА. На его счету семь "Золотых мячей".

На счету Месси четыре победы в Лиге чемпионов, серебро ЧМ-2010 и пять "Золотых мячей".
Теги: Пеле Месси
Сегодня, 10:27
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#11  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: murchelo06
как можно сравнивать время в котором ты играл и нынешнее , скорости вообще разные и уровень игроков. В наше время ты был бы один из ..

В одном предложении как можно разные эпохи сравнивать и тут же сам сравнил. Пять балов в общем!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#10  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 12:01)
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online

Цитата: Сибирячок
на Краснодар намекаете?


Да нет. Месси за удачный сезон больше многих команд забивает.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 11:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Сибирячок,
Цитата: Сибирячок
Месси одной ногой забил больше, чем многие всеми частями тела. А уж про голевые передачи и говорить не стоит.

Вот попробуй себя ограничь, допустим Зюба - забивать только правой ногой. Сколько он голов забьёт за карьеру?

Цитата: diego milito 22
Все правильно, Эдсон Арантес до Насименто, только недоумки или малограмотные журналисты сравнивают Короля футбола Пеле, с разными временщиками, типа Месси.

Ты недоумком Пеле назвал? Это же он сравнивает эпохи.




Ты читать не умеешь или осмыслить прочитанное? Пеле это и есть ЭПОХА.

епать, ты дурак дураком. Я и говорю:
- Пеле сравнивает 2 эпохи, себя и Месси.
Пиздец просто, откуда вываливаются недоумки, вроде тебя? Неужели, естественным путём? Наверняка нет, через тыльное отверстие, всё-таки....

Сцуко, ты реально туп. Орёшь, что это не белое, как я сказал, а белое, как ты сказал..
Жуть....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 11:53)
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online

Vik-Nik,
Пеле два раза отрывали ноги на ЧМ 62 и 66, которые он не мог доиграть. Поэтому его на ЧМ 70 перевели в оттяжку, где он не только сам забивал, но и стягивал на себя защиту и создавал моменты для Тостао и Жаирзиньо.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 11:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Цитата: Сибирячок
Месси одной ногой забил больше, чем многие всеми частями тела. А уж про голевые передачи и говорить не стоит.

Вот попробуй себя ограничь, допустим Зюба - забивать только правой ногой. Сколько он голов забьёт за карьеру?

Цитата: diego milito 22
Все правильно, Эдсон Арантес до Насименто, только недоумки или малограмотные журналисты сравнивают Короля футбола Пеле, с разными временщиками, типа Месси.

Ты недоумком Пеле назвал? Это же он сравнивает эпохи.




Ты читать не умеешь или осмыслить прочитанное? Пеле это и есть ЭПОХА.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
А также, - чем некоторые команды

на Краснодар намекаете?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 11:50)
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online

Цитата: Сибирячок
Месси одной ногой забил больше, чем многие всеми частями тела.


А также, - чем некоторые команды и отдельные чемпионаты.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Месси одной ногой забил больше, чем многие всеми частями тела. А уж про голевые передачи и говорить не стоит.

Вот попробуй себя ограничь, допустим Зюба - забивать только правой ногой. Сколько он голов забьёт за карьеру?

Цитата: diego milito 22
Все правильно, Эдсон Арантес до Насименто, только недоумки или малограмотные журналисты сравнивают Короля футбола Пеле, с разными временщиками, типа Месси.

Ты недоумком Пеле назвал? Это же он сравнивает эпохи.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 11:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
murchelo06,
Абсолютно согласен! Скорости несравнимые.У Пеле было уйма времени на обработку мяча и на то,что успеть придумать какой то финт.Сейчас ему просто оторвали бы ноги .А вообще-то, в каждой эпохе -свои кумиры...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:20)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, Эдсон Арантес до Насименто, только недоумки или малограмотные журналисты сравнивают Короля футбола Пеле, с разными временщиками, типа Месси.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  murchelo06  Magas (Сегодня, 10:51)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как можно сравнивать время в котором ты играл и нынешнее , скорости вообще разные и уровень игроков. В наше время ты был бы один из ..
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
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