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"Валенсия" - "Севилья": Черышев остался в запасе, Промес сыграет с первых минут

"Валенсия" и "Севилья" объявили составы на матч 15-го тура чемпионата Испании.

"Валенсия": Нету, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Солер, Коклен, Парехо, Гедеш, Родриго, Мина.

Запасные: Доменек, Пиччини, Кондогбиа, Ферран, Диакаби, Черышев, Батшуайи.

"Севилья": Вацлик, Гомез, Кьяйер, Бен Йеддер, Банега, А. Силва, Сарабиа, Эскудеро, Промес, Васкес, Меркадо.

Запасные: Сориано, Амаду, Меса, Нолито, Муриэль, Арана, Гнагнон.
Теги: Валенсия Севилья
Сегодня, 18:11
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#2  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Lols,
Говномес ты матч смотреть собрался что ли с первых минут ? Да ещё и с другом-мартышкой ?
Хоть не рассказывал бы никому ...Лондонец куев


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 18:24)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
говномес с первых минут? laughing laughing laughing тренер видимо совсем безбашенный раз эту бездарную мартышку выпустил
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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