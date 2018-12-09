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"Реал" победил "Уэску" благодаря голу Бэйла

В матче 15-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Уэску".

Чемпионат Испании

15 тур

"Уэска" – "Реал Мадрид" 0:1

Гол: Бэйл, 8

"Уэска": Йованович, Мирамон, Инсуа, Пулидо, Этчейта, Ривера, Феррейро (Гюрлер, 76), Агилера (Мелеро, 19), Гомес, Эрнандес, Авила (Лонго, 84)

"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола, Карвахаль, Рамос, Варан, Льоренте, Сибальос (Вальверде, 58), Модрич (Иско, 66), Васкес, Бензема, Бэйл (Асенсио, 76)

Предупреждения: Карвахаль, 26, Сибальос, 39, Этчейта, 42, Инсуа, 80
Теги: Реал Уэска
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