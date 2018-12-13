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Бывший генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта получил работу в "Интере"

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта стал генеральным директором "Интера", сообщает пресс-служба нерадзурри.

"Теперь я часть великого клуба "Интер", я очень горжусь", — сказал Маротта.
Теги: Маротта Ювентус Интер
Сегодня, 17:26
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