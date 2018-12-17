Хасан Салихамиджич: "Ливерпуль" - самая огненная команда

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.Команде предстоит сыграть с "Ливерпулем"."Нам предстоит встреча с крепким орешком. Сейчас "Ливерпуль" - самая огненная команда, она идет на первом месте в чемпионате Англии. Они показывают хороший футбол. Команда играет быстро и в силовом стиле. С нетерпением ждем поездки в Ливерпуль. Именно такие противостояния вы должны выдерживать", - цитирует функционера официальный сайт УЕФА.