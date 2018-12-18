Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Экс-полузащитник "Сатурна": не уверен, что "Реал" намного превосходит "Аякс"

Бывший полузащитник "Сатурна", "Витесса", "Гронингена" и сборной Украины Евгений Левченко - об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не уверен, что "Реал" сможет пройти "Аякс".

- Уже читаю высказывания, что "Реалу" повезло. Я не уверен, что "Реал" на данный момент намного превосходит "Аякс".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сатурн Реал Аякс
Сегодня, 01:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.