Экс-полузащитник "Сатурна": не уверен, что "Реал" намного превосходит "Аякс"

Бывший полузащитник "Сатурна", "Витесса", "Гронингена" и сборной Украины Евгений Левченко - об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не уверен, что "Реал" сможет пройти "Аякс".- Уже читаю высказывания, что "Реалу" повезло. Я не уверен, что "Реал" на данный момент намного превосходит "Аякс".