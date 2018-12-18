Экс-полузащитник "Сатурна": не уверен, что "Реал" намного превосходит "Аякс"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Непомнящий: не уверен, что Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Понимаю Черчесова (1)
Валерий Непомнящий: не уверен, что Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Понимаю Черчесова (1)
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Адвокат Глушаковой: Денис думал, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе (2)
Адвокат Глушаковой: Денис думал, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе (2)
Вчера, 22:40
Арбитраж Петербурга признал "Тосно" банкротом
Арбитраж Петербурга признал "Тосно" банкротом
Вчера, 22:17
Сергей Прядкин: Геркус в РПЛ? Первый раз слышу (1)
Сергей Прядкин: Геркус в РПЛ? Первый раз слышу (1)
Вчера, 22:10
СМИ: Пату может вернуться в "Милан"
СМИ: Пату может вернуться в "Милан"
Вчера, 21:38
Адвокат Глушакова отказалась комментировать его вызов на допрос (1)
Адвокат Глушакова отказалась комментировать его вызов на допрос (1)
Вчера, 21:18
Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ (1)
Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ (1)
Вчера, 21:16
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Мануэль Нойер: думаю, что "Ливерпуль" не в восторге от жребия (1)
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Мирча Луческу: по мне, Кокорин сидит уже слишком долго (4)
Мирча Луческу: по мне, Кокорин сидит уже слишком долго (4)
Вчера, 20:29
Мирча Луческу: "Зенит" - явный фаворит в паре с "Фенербахче", так плохо турки никогда не играли
Мирча Луческу: "Зенит" - явный фаворит в паре с "Фенербахче", так плохо турки никогда не играли
Вчера, 20:18
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Денис Глушаков уехал из полиции после допроса
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Василий Кикнадзе может сменить Геркуса в "Локомотиве" (3)
Вчера, 19:39
Агент румына Мана - об интересе "Зенита": подождем перерыва в чемпионате Румынии - и посмотрим (9)
Агент румына Мана - об интересе "Зенита": подождем перерыва в чемпионате Румынии - и посмотрим (9)
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Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда (5)
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Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (18)
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Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (5)
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Вчера, 16:44
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Гендиректор "Анжи": ситуация банально проста - у нас нет денег (1)
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Экс-полузащитник "Сатурна": не уверен, что "Реал" намного превосходит "Аякс"
Бывший полузащитник "Сатурна", "Витесса", "Гронингена" и сборной Украины Евгений Левченко - об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не уверен, что "Реал" сможет пройти "Аякс".
- Уже читаю высказывания, что "Реалу" повезло. Я не уверен, что "Реал" на данный момент намного превосходит "Аякс".
"Спорт-Экспресс"
- Уже читаю высказывания, что "Реалу" повезло. Я не уверен, что "Реал" на данный момент намного превосходит "Аякс".
"Спорт-Экспресс"
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