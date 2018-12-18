Официально: "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе.Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.Моуринью возглавил "МЮ" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с "Юнайтед" Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.