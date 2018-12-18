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Официально: "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе.

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

Моуринью возглавил "МЮ" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с "Юнайтед" Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

"Манчестер Юнайтед"
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 13:08
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#20  Сибирячок   (Сегодня, 15:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Говноманагер, надеюсь это был последний твой поход.

Цитата: stepanmlc
Кого теперь назначат ?

Конте, Зидан, Блан, Жардим ?

Карреру
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#19  лад  USSR (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: D_14
Теперь у Жозе: либо Реал либо Зенит? Других вариантов -НЕТ!!!

Моуринью слишком дорогая игрушка для Зенита. МЮ заплатит португальцу за разрыв контракта сумму, равную годовому жалованию - 24 млн фунтов.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#18  stepanmlc   (Сегодня, 14:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Кого теперь назначат ?

Конте, Зидан, Блан, Жардим ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#17  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Погба 1 - Моуриньо 0.
Превратил МЮ в самую дорогую и самую некачественную копию Челси.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#16  D_14  Мытищи (Сегодня, 14:26)
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Болеет за:
«Краснодар»
Теперь у Жозе: либо Реал либо Зенит? Других вариантов -НЕТ!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#15  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Зидан или Венгер?

Ну, Блан тоже француз)
Правда, чистый француз.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#14  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:22)
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teper pridet zidan
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#13  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Алиллуйя!!!!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#12  какзайчонок  Москва (Сегодня, 14:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это был не футбол а мучение
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#11  Quincy   (Сегодня, 14:14)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Наконец то,теперь хоть в футбол будет играть МЮ
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#10  Седой  Россия (Сегодня, 14:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Зидан или Венгер?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#9  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:08)
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Эх Спартак поторопился с Кононовым !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#8  LIAZ677   (Сегодня, 14:08)
  • 0
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Пусть скажет Клоппу спасибо!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 13:51)
  • -1
  •  (1)
online

Только не Зидан ! Можно смело приглашать Блана ! Жозе удачи !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 13:48)
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  •  (6)

теперь в Зенит с неустойкой в 50 лямов путь Маура продвигается
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Роман Евсеенко   (Сегодня, 13:47)
  • +1
  •  (1)

Вот так так...
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 13:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Изжил себя как тренер уже давно, а вот заколпачивать бабки не разучился.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 13:45)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кончился тренер Мауриньо. И уже давно. Теперь- только Китай. А такой великий клуб как МЮ должен тренировать голодный до побед и авторитетный в то же время специалист. Может Зидан?...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Развёл пиндосов на 26 лямов laughing


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:16)
  • 0
  •  (4)

Маур всё таки добился неустойки, молодцом!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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