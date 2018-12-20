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Алекс Сандро продлил контракт с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро продлил контракт с командой.

Соглашение с бразильцем рассчитано до июня 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в 20 матчах за "Ювентус" и отдал две голевые передачи.
Теги: Сандро Ювентус
Сегодня, 19:12
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