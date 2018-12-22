Артем Милевский оторвался в одном из клубов Абу-Даби с эффектной девушкой и "пивной" елочкой

Артем Милевский с новогодней пивной елочкой. Есть вещи, которые никогда не меняются ?? pic.twitter.com/79UwfZU0Fj — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 22, 2018

Нападающий венгерской "Кишварды" Артем Милевский отдыхает по полной программе.Украинский нападающий венгерской "Кишварды" выложил на своей странице в инстаграме видеоролик из одного с ночных клубов Абу-Даби. В кадр попали двое мужчин, бармен, а также эффектная женщина, которую Милевский поцеловал в щеку.