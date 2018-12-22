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Артем Милевский оторвался в одном из клубов Абу-Даби с эффектной девушкой и "пивной" елочкой

Нападающий венгерской "Кишварды" Артем Милевский отдыхает по полной программе.

Украинский нападающий венгерской "Кишварды" выложил на своей странице в инстаграме видеоролик из одного с ночных клубов Абу-Даби. В кадр попали двое мужчин, бармен, а также эффектная женщина, которую Милевский поцеловал в щеку.

Теги: Милевский
Сегодня, 18:42
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#2  Шмайхель   (Сегодня, 19:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сделал дело - кончай смело !


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Локомотив»
Он дома.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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