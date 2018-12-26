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Андрей Аршавин: футболки просил только у двух игроков

Экс-полузащитник "Арсенала" Андрей Аршавин вспомнил матч с "Ливерпулем" в 2009 году (4:4), в котором он сделал покер.

"Помню свои ощущения – мы играли вечером, поэтому целый день я лежал в кровати, по телевизору постоянно шел Sky News, и я то засыпал, то просыпался. Потом поехали на игру. Во время разминки на поле мне почему-то показалось, что мы сегодня не должны проиграть. Чувство мяча было очень хорошим.

Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно, два раза в жизни только это делал – в случае с Криштиану Роналду и Торресом", – рассказал Аршавин.

Матч ТВ
Теги: Аршавин Роналду Торрес
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