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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Рома" обыграла "Сассуоло", "Торино" разгромил "Эмполи"
"Рома" победила "Сассуоло" в матче 18-го тура чемпионата Италии (3:1).
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Рома" - "Сассуоло" - 3:1 (2:0)
Голы: Перотти, 8 - с пенальти (1:0). Шик, 23 (2:0). Дзаньоло, 59 (3:0). Бабакар, 90 (3:1).
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клайверт, 68), Шик (Джеко, 77), Дженгиз Юндер.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Делль`Орко, Феррари, Бурабия, Джуричич (Ди Франческо, 58), Маньянелли, Бабакар, Берарди, Бриньола (Локателли, 64).
Предупреждения: Феррари, 8. Флоренци, 27.
"Торино" разгромил "Эмполи" (3:0).
"Торино" - "Эмполи" - 3:0 (1:0)
Голы: Нкулу, 44 (1:0). Де Сильвестри, 49 (2:0). Яго Фальке, 75 (3:0).
"Торино": Ичасо, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти.
"Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 54), Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 63), Капуто, Мраз (Ла Гумина, 50).
Предупреждения: Ринкон, 19. Весели, 42. Сильвестре, 56. Ди Лоренцо, 71.
Удаление: Крунич, 89.
"СПАЛ" и "Удинезе" сыграли вничью (0:0).
"СПАЛ" - "Удинезе" - 0:0
"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Миссироли, Валоти (Дикманн, 75), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Коста, 67), Флоккари (Палоски, 85), Петанья.
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Мандрагора, Фофана (Барак, 79), Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.
Предупреждения: Скьяттарелла, 37. де Пауль, 50. Мандрагора, 89.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Рома" - "Сассуоло" - 3:1 (2:0)
Голы: Перотти, 8 - с пенальти (1:0). Шик, 23 (2:0). Дзаньоло, 59 (3:0). Бабакар, 90 (3:1).
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клайверт, 68), Шик (Джеко, 77), Дженгиз Юндер.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Делль`Орко, Феррари, Бурабия, Джуричич (Ди Франческо, 58), Маньянелли, Бабакар, Берарди, Бриньола (Локателли, 64).
Предупреждения: Феррари, 8. Флоренци, 27.
"Торино" разгромил "Эмполи" (3:0).
"Торино" - "Эмполи" - 3:0 (1:0)
Голы: Нкулу, 44 (1:0). Де Сильвестри, 49 (2:0). Яго Фальке, 75 (3:0).
"Торино": Ичасо, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти.
"Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 54), Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 63), Капуто, Мраз (Ла Гумина, 50).
Предупреждения: Ринкон, 19. Весели, 42. Сильвестре, 56. Ди Лоренцо, 71.
Удаление: Крунич, 89.
"СПАЛ" и "Удинезе" сыграли вничью (0:0).
"СПАЛ" - "Удинезе" - 0:0
"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Миссироли, Валоти (Дикманн, 75), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Коста, 67), Флоккари (Палоски, 85), Петанья.
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Мандрагора, Фофана (Барак, 79), Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.
Предупреждения: Скьяттарелла, 37. де Пауль, 50. Мандрагора, 89.
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