Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"

Руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в услугах наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри."Красные дьяволы" рассматривают кандидатуру итальянца во время поиска постоянного главного тренера,который должен возглавить команду после текущего сезона, информирует ESPN FC.18 декабря "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе с поста главного тренера клуба Жозе Моуринью. После его отставки исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.