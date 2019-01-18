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Димитри Пайет может стать одноклубником Халка в Китае

Китайский "Шанхай Шанган" интересуется полузащитником "Марселя" Димитри Пайетом.

По информации Sky Sports, клуб китайской Суперлиги изначально хотел приобрести у "Вест Хэма" Марко Арнаутовича, но сторонам не удалось договориться. Теперь "Шанхай Шанган" переключил свое внимание на француза.

Напомним, за шанхайский клуб выступает экс-нападающий "Зенита" Халк.
Теги: Халк Пайет
Сегодня, 13:05
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