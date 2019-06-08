Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Португалец Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

По информации A Bola, Бразильская конфедерация футбола предложит специалисту контракт, если национальная команда не добьется успеха на Кубке Америки.

Отмечается, что Моуринью проявляет интерес к работе в клубе, но в сборной Бразилии намерены переубедить тренера.

Нынешним наставником пятикратных чемпионов мира является Тите.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Сборная Бразилии
Сегодня, 10:17
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