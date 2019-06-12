Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS.

Его зарплата составляет 7,2 млн долларов за сезон. До этого больше всех зарабатывал нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 11 голов.
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
Сегодня, 10:05
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