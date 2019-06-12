Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS.Его зарплата составляет 7,2 млн долларов за сезон. До этого больше всех зарабатывал нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 11 голов.